Inter-Stella Rossa 4-0, la partita in un click

Calhanoglu , Lautaro Martinez , Arnautovic e Taremi sono i marcatori dell'Inter. L'iraniano fra i migliori con Mkhitaryan scelto come MVP del match. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita

Ranking Uefa per club

Al via la seconda giornata di Champions League. L'Inter vince e resta in ottava posizione nel ranking Uefa per club, Milan ancora al 22° posto dopo lo stop a Leverkusen. La Roma è la prima delle italiane in quinta posizione.