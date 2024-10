Le parole dell'attaccante iraniano dopo il 4-0 in Champions e il suo primo gol con la maglia dell'Inter: "Ci è voluto un po’ di tempo per segnare ma ho sempre provato a fare del mio meglio in allenamento e ho lottato per questo - ha detto a Sky Sport -. L'obiettivo? Come grande club è andare in finale e diventare campioni". Zielinski: "Nel primo tempo la Stella Rossa ci ha messo in difficoltà"

La palla recuperata e l'assist per il secondo gol di Arnautovic, la stessa trama per il tris di Lautaro e poi il rigore per chiudere i giochi sul 4-0. È stata una partita da ricordare per Mehdi Taremi, titolare nella sfida alla Stella Rossa e protagonista in tre dei quattro gol che hanno permesso all'Inter di vincere la sua prima gara in questa Champions. "Sono contento di aver segnato stasera, sono riuscito a giocare bene grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno aiutato - ha spiegato l'iraniano a Sky Sport nel post-partita -. È stato grandioso per me. Sono davvero entusiasta di essere qui, ci è voluto un po’ di tempo per segnare ma ho sempre provato a fare del mio meglio in allenamento e ho lottato per questo, ma grazie a Dio sono riuscito a segnare stasera. Dove possiamo arrivare? Di sicuro il nostro obiettivo, come grande club, è andare in finale ed essere campioni. L’Inter deve vincere ogni partita, ci concentreremo passo dopo passo su ogni gara per arrivare fino alla fine".