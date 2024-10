Dove vedere Inter-Stella Rossa

Alle 21 l'Inter affronta in casa la Stella Rossa, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol con Stefano Borghi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol per seguire le gare in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Inoltre, alle 20 (su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K) e alle 20.45 (su Sport Uno) e dalle 23 (su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), appuntamento con Champions League Show : in studio Federica Masolin , Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Inter e Stella Rossa

Inter e Stella Rossa si sono affrontate in due precedenti occasioni nelle competizioni europee, con la formazione italiana che, con un punteggio aggregato di 2-1, ha superato il turno nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1980-81 (1-1 in casa e successo in trasferta per 1-0). Considerando anche le fasi di qualificazione, la Stella Rossa non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro squadre italiane nelle competizioni europee (4N, 4P). L'ultima vittoria nelle gare di questo tipo risale al dicembre 2005, 3-1 contro la Roma nella fase a gironi di Coppa UEFA. Questa sarà solo la seconda volta in questo secolo che una squadra italiana e una serba si affronteranno in una stagione di Champions League, dopo i due incontri tra Napoli e Stella Rossa nella fase a gironi del 2018-19 (3-1 in casa e 0-0 in trasferta in favore del Napoli). L'Inter è imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe disputate in Champions (7V, 2N), e non arriva a 10 gare interne di fila senza sconfitte nel torneo dal periodo compreso tra febbraio 2009 e novembre 2010 – periodo in cui ha vinto la competizione (2-0 contro il Bayern Monaco nella finale del 2009-10). Dalla nascita dell’attuale UEFA Champions League (1992/93), la Stella Rossa ha perso tutte e nove le gare in trasferta disputate nel torneo; solo AEK Atene (15) e APOEL Nicosia (14) hanno giocato più partite esterne nella competizione senza ottenere una sola vittoria. L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in 13 delle ultime 22 partite di Champions League, più di qualsiasi altra squadra dall’inizio della stagione 2022-23. Nella prima giornata di questa edizione, i nerazzurri sono diventati solo la seconda squadra, insieme allo Sporting Lisbona nel marzo 2022, ad ottenere un clean sheet esterno contro il Manchester City di Pep Guardiola nel torneo.