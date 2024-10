Champions League, gli orari delle partite di oggi

Oggi, mercoledì 2 ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea vede scendere in campo per le italiane, alle 18.45, l’Atalanta, che volerà in Germania per affrontare lo Shakhtar. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimiliano Nebuloni. Alle 21.00 invece importante appuntamento per il Bologna, ad Anfield contro il Liverpool, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Gianluigi Bagnulo. Alle 21.00 anche la Lipsia-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.