La prodezza di Calhanoglu che ha aperto il successo dell'Inter contro la Stella Rossa ha trovato grande apprezzamento nello studio post partita di Sky. "Una punizione alla Bertoni" l'ha definita Capello mentre l'ex nerazzurro Cambiaso ha parlato di capolavoro. L'ultima rete su punizione in Champions risale addirittura all’anno del Triplete, con Cambiaso in campo, quando Sneijder punì il CSKA Mosca nel match valido per i quarti di finale. E i tifosi dell'Inter già sognano..

INTER-STELLA ROSSA HIGHLIGHTS - LE PAGELLE