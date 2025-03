Dove vedere Feyenoord-Inter

Andata degli ottavi di Champions League. Oggi alle 18.45 l'Inter scende in campo in casa del Feyenoord; i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all'approfondimento pre e postpartita con Champions League Show

L'Inter sarà impegnato oggi, mercoledì 5 marzo alle 18.45, in trasferta contro il Feyenoord: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prim e potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Appuntamento con il pre e post partita - dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte - con ' Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Uno, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Feyenoord e Inter

Questo sarà solo il terzo match tra Feyenoord e Inter tra le principali competizioni europee, con la squadra olandese che ha superato il turno contro i nerazzurri sommando andata e ritorno nella precedente semifinale di Coppa UEFA nella stagione 2001/02 (3-2 nel complesso). Il Feyenoord ha perso solo una delle 12 partite casalinghe in competizioni europee contro squadre italiane (7V, 4N): sconfitta 1-2 contro la Roma nell’Europa League 2014-15. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 partite contro squadre olandesi in competizioni europee (7V, 4N), dopo aver perso per 0-1 contro il Feyenoord nell'aprile 2002. L'Inter ha perso solo tre delle ultime 23 partite in Champions League (14V, 6N) ed ha subito più di un gol solo in tre match in questa serie (12 reti subite in totale). Dopo aver eliminato il Milan ai play-off, il Feyenoord potrebbe diventare la quarta squadra a battere sia il Milan che l'Inter nella stessa edizione della Champions League, dopo il Tottenham nel 2010/11, il Liverpool nel 2021(22 e il Bayer Leverkusen in questa stagione. L'Inter è la squadra che ha subito meno gol in questa edizione della Champions League (solo uno in otto gare). Il Feyenoord ha trasformato in gol 13 delle sue 19 chiare occasioni da gol in questa Champions League (68%), record in percentuale nell’edizione 2024/25. D'altra parte, invece l'Inter ha segnato solo il 25% delle sue chiare occasioni da gol (7/28), la % più bassa tra le formazioni che disputeranno gli ottavi di finale.

L'Inter è la squadra con l’età media più alta nell’11 titolare in questa edizione della Champions League (29 anni e 320 giorni). Infatti, ben tre delle sei volte, che una squadra ha schierato la formazione titolare con un'età media di almeno 30 anni nel torneo in corso, sono state dei nerazzurri. Lautaro Martínez potrebbe diventare il miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League: 17 gol fin qui, al pari con Sandro Mazzola.