Miglior marcatore nerazzurro di sempre in Champions, l'attaccante argentino ha raccontato a Sky: "È un orgoglio, non avrei mai immaginato questo traguardo. Ho sudato e lavorato tantissimo, ma non finisce qui e voglio di più. Ringrazio anche il gruppo che ha dimostrato di superare le difficoltà dell'ultimo periodo". E la dichiarazione d'amore al club: "Giocare tutta la carriera all'Inter? Mi piacerebbe: ho rinnovato in estate e anche la mia famiglia è felice qui"

Ancora un gol segnato, reti che diventano 18 e lo celebrano come il miglior marcatore interista di sempre in Champions League. Staccata una leggenda come Mazzola, ennesimo traguardo in nerazzurro per Lautaro Martinez. Autore del definitivo 2-0 contro il Feyenoord, l'attaccante e capitano dell'Inter ha parlato a Sky al termine della partita: "Sono molto contento, il gruppo ha dimostrato di superare le difficoltà dell'ultimo periodo. Potevamo fare meglio nel primo tempo, questo è uno stadio difficile con un ambiente caldo. Ora pensiamo al campionato e poi al ritorno: dovremo scendere in campo pensando di partire dallo 0-0. Champions vero obiettivo? Non posso dirlo, starei mentendo. C’è chi ha giocato fuori ruolo e questo è molto importante, un grande segnale. Giochiamo ogni 2-3 giorni e conta tantissimo. Difendiamo la maglia nella giusta maniera: i tifosi devono stare tranquilli".