Inzaghi: "Grande disponibilità di Bastoni"

I nerazzurri passano in Olanda e a San Siro ripartiranno dal 2-0 dopo l'andata degli ottavi di Champions. Soddisfatto Simone Inzaghi: "Non era facile in uno stadio del genere. Abbiamo fatto un'ottima partita e vinto il primo round: non è ancora qualificazione, ma godiamocela". Applausi per Bastoni: "È un difensore fortissimo che ha giocato da esterno senza nessun problema. Si è messo al servizio della squadra"

L'Inter riparte in Champions con una vittoria pesantissima, successo che concede ottimismo verso il ritorno degli ottavi di finale. Feyenoord battuto 2-0 a domicilio grazie alla ritrovata 'ThuLa': un gol per tempo della coppia nerazzurra stende gli olandesi aspettando il ritorno a San Siro martedì 11 marzo. Peccato per il rigore del possibile 3-0 sbagliato da Zielinski, ma Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto della squadra: "I ragazzi sono stati bravi, non era semplice in uno stadio del genere. Sapevamo che c’era da soffrire, abbiamo fatto un’ottima partita. Ora c’è anche il ritorno, ma sono contento dei ragazzi. Il Feyenoord è una squadra di gamba, siamo stati bravi a difenderci. Il secondo tempo è stato più semplice, siamo cresciuti. Abbiamo vinto il primo round. Le novità iniziali? Non avevo dubbi, l’allenatore deve prendere scelte ma senza stravolgere".