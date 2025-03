L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta in Champions League per la fase a eliminazione diretta. I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 5 marzo a Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale, dove sfideranno il Feyenoord. Andare avanti per la società del presidente Marotta non significherebbe soltanto prestigio sportivo e gioia per i tifosi: approdare ai quarti porterebbe anche un importante guadagno a livello economico. Ma quanto entrerebbe nelle casse dei nerazzurri in caso di passaggio ai quarti di finale della Champions League? Il sito specializzato "Calcio e Finanza" ha provato a rispondere a questa domanda: grazie al nuovo format della Champions League, approdare ai quarti porterebbe all'Inter a un bonus di 12,5 milioni di euro, (in crescita rispetto ai 10,6 milioni della passata stagione), che andrebbero ad aggiungersi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Con un eventuale passaggio del turno, l’Inter supererebbe i 98 milioni di euro totali.