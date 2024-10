Dove vedere Lipsia-Juve

La Juventus sarà impegnata oggi, mercoledì 2 ottobre alle 21, in casa del Lipsia : i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Inoltre, dalle 20.00 e dalle 23.00 appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Lipsia e Juventus

La Juventus sarà la terza squadra italiana che il Lipsia affronterà nelle maggiori competizioni europee (dopo Napoli e Atalanta) e la prima in assoluto in Champions League. La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata (due contro il Bayer Leverkusen nella Champions League 2019/20, due contro il Friburgo nell’Europa League 2022/23). Il Lipsia ha perso 2-1 contro l'Atletico Madrid alla prima giornata in questa Champions League; inoltre la formazione tedesca ha perso le prime due gare in due delle tre stagioni precedenti (2021/22 e 2022/23). La Juventus ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League (1N), comprese le ultime tre, per i bianconeri è la striscia di sconfitte esterne più lunga nella competizione dall'ottobre 2014 (quattro). La Juventus ha vinto 3-1 contro il PSV nella prima partita in Champions League con Thiago Motta in panchina; il tecnico potrebbe diventare il terzo allenatore bianconero a vincere le sue prime due gare nella competizione, dopo Marcello Lippi nel 1995 e Fabio Capello nel 2004. Il Lipsia ha perso due delle ultime tre partite di Champions League dopo aver segnato per primo (1V), una sconfitta in più rispetto alle prime 23 gare in cui è passato in vantaggio (19V, 3N 1P).