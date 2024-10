Ancora linea giovane per l'allenatore bianconero. In difesa Savona a destra, con Kalulu al centro al fianco dell'intoccabile Bremer e Cambiaso a sinistra. In panchina sia Gatti che Danilo. Fagioli viene preferito a Locatelli e Thuram per giocare da regista, con Koopmeiners e McKennie sulla linea dei trequartisti assieme ale ali Nico Gonzalez e Yildiz. Centravanti Vlahovic