Dove vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta

I numeri di Shakhtar e Atalanta

Shakhtar Donetsk e Atalanta si sono già affrontate in Champions nell’edizione 2019-20, con entrambe le squadre vittoriose in trasferta nei due incontri disputati nella fase a gironi: 2-1 in favore dello Shakhtar in Italia e 3-0 per l'Atalanta in Ucraina.

Dal successo contro l'Atalanta nell'ottobre 2019 (2-1), lo Shakhtar Donetsk non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro squadre italiane nelle competizioni europee (3N, 5P), realizzando inoltre una sola rete nel parziale. L'Atalanta ha vinto cinque trasferte consecutive in Champions League tra dicembre 2019 e dicembre 2020, ma non è riuscita a vincere nessuna delle quattro gare esterne più recenti disputate nella competizione (2N, 2P). I nerazzurri hanno subito solo tre gol nella serie di cinque vittorie esterne consecutive, mentre nelle ultime quattro trasferte ne hanno subiti 11. Lo Shakhtar ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Champions League (2V, 1N, 1P), perdendo 5-3 nell'altra contro il Porto. Tanti clean sheet quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite della competizione. L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime nove partite di Champions League (4N, 4P) mancando il successo nelle cinque più recenti (3N, 2P). Questa è attualmente la sua serie senza vittorie più lunga nella competizione, con l'ultima vittoria arrivata nel settembre 2021 contro lo Young Boys (1-0). Lo Shakhtar Donetsk ha vinto le ultime due partite casalinghe di Champions, entrambe per 1-0 sotto la guida di Marino Pusic. Solo sei allenatori hanno vinto le loro prime tre partite casalinghe nella competizione senza subire gol, il più recente Mikel Arteta la scorsa stagione con l'Arsenal.