Abraham, distorsione spalla: in dubbio col Brugge

Durante Milan-Udinese l'attaccante inglese è stato costretto a lasciare il campo 5 minuti dopo il suo ingresso in campo per un trauma contusivo alla spalla destra. Le sue condizioni sono da valutare per la sfida di Champions League contro il Brugge

Tammy Abraham è entrato al minuto 73 di Milan-Udinese, lasciando il campo in lacrime 5 minuti dopo con un forte dolore alla spalla destra (nel precedente infortunio era stata coinvolta quella sinistra). Escluse fratture: si tratta solamente di un trauma distorsivo. Da capire se l'attaccante inglese riuscirà a recuperare per la sfida di Champions League, in programma a San Siro martedì 22 ottobre contro il Brugge oppure se sarà nuovamente a disposizione di Fonseca sabato 26 ottobre per la trasferta di Bologna.