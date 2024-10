Ancora Ibra: "Tutto quello che stiamo facendo con Leao è un lavoro per farlo crescere, lui sta cercando di migliorare e i risultati già ci sono. Atteggiamenti anarchici di alcuni giocatori? Certe situazioni sono dinamiche e non prevedibili, quando succede poi ognuno reagisce a suo modo. L'importante è avere disciplina, è quello che chiediamo e bisogna anche essere professionisti in campo. Qual è l'obiettivo in Champions? Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia"