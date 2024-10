L'ex atalantino El Bilal Touré firma la prima sconfitta stagionale della Juventus in Champions League. Una beffa arrivata in pieno recupero dopo che, qualche minuto prima, Perin (grande protagonista della serata) aveva parato un rigore a Millot. Espulso Danilo. La squadra di Thiago Motta resta a 6 punti dopo 3 giornate, a -3 dalla vetta della classifica.

Alla Juventus non è bastato un sontuoso Perin , che nel prepartita aveva incassato il rinnovo di contratto (verbale) da parte di Giuntoli. Delude tutto l'attacco bianconero. Positivi gli ingressi di Locatelli e Weah nel finale.

Il video del rigore parato da Perin

" Dobbiamo fare di più in fase offensiva e la manovra deve essere più fluida - ha commentato l'allenatore della Juventus a Sky Sport -. Oggi abbiamo avuto grandi difficoltà, dobbiamo difendere meglio di squadra altrimenti è dura fare risultato in queste partite. Dobbiamo digerire questa sconfitta, migliorare e cercare di preparare al meglio la partita contro l'Inter, che sarà molto complicata".

Douglas Luiz ko

Annunciato nella formazione titolare scelta da Thiago Motta per affrontare lo Stoccarda, Douglas Luiz si è fermato a inizio riscaldamento per un fastidio muscolare ed è stato sostituito all’ultimo momento da Thuram. "Un piccolo dolore, i medici lo hanno fermato per precauzione", ha spiegato nel prepartita Cristiano Giuntoli a Sky.