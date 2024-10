Motta: "Sconfitta da digerire il prima possibile"

Prima sconfitta stagionale per i bianconeri, che cadono 1-0 all'Allianz Stadium. L'analisi di Motta: "Lo Stoccarda ha giocato meglio di noi dal primo minuto, non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco. Abbiamo sofferto e perso meritatamente. Dobbiamo alzare il livello per competere con avversarie di livello". Sulla squadra e il big match con l'Inter: "Migliorare in attacco? Serve anche equilibrio in difesa. Ora digeriamo la sconfitta e pensiamo alla prossima"

Si ferma a 10 la striscia di gare utili consecutive della Juventus, sconfitta per la prima volta in stagione. Accade in Champions League, vetrina dove i bianconeri avevano vinto contro Psv e Lipsia, ma all'Allianz Stadium chi festeggia è lo Stoccarda. Finisce 1-0 per i tedeschi, che la spuntano al 92' col gol dell'ex Atalanta Touré. Straordinario Perin, che para tutto (anche il rigore di Millot) ma crolla in pieno recupero insieme alla squadra in 10 per l'espulsione di Danilo. Una partita analizzata da Thiago Motta: "Lo Stoccarda ha meritato, ha giocato meglio di noi dal primo minuto. Dobbiamo digerire la sconfitta il prima possibile, poi in piedi per affrontare l’Inter. Cosa non ha funzionato? Non siamo riusciti a togliergli il controllo del gioco. Nel primo tempo loro uscivano dalla nostra prima pressione con un difensore. Abbiamo avuto poche volte il controllo. Ci hanno messi in difficoltà, sono difficili da affrontare. Abbiamo sofferto e loro meritatamente hanno vinto. Oggi abbiamo sofferto il loro ritmo e subito il loro gioco, abbiamo faticato a imporre il nostro. Ci sono tante cosa da analizzare nel calcio internazionale: c’è tanto ritmo, chi attacca e pressa molto. C’è poco tempo per riposare in una partita. Dovremo alzare il nostro livello per competere contro squadre di livello".