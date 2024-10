Terzo impegno in Champions per l'Inter, che mercoledì alle 21 farà visita allo Young Boys. Alla vigilia del match Inzaghi è intervenuto su Sky Sport: "Partita non semplice da affrontare, gli svizzeri hanno fatto bene nell'ultima uscita. Out Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan, Zielinski è da valutare". Poi in conferenza: "Sono molto soddisfatto di come ha giocato Barella davanti la difesa. Sto valutando se far giocare Bastoni e Dimarco dal 1', Frattesi sarà titolare"

Come si affronta lo Young Boys? Sulla carta è una squadra meno forte, che non sta vivendo un periodo felicissimo dopo il campionato dello scorso anno ma hanno vinto l'ultima partita contro il Lucerna. Con il favore del pronostico, come si prepara?

"Si prepara come una partita di Champions, non semplice da affrontare. Giochiamo contro una squadra che non è partita benissimo in campionato, ha cambiato allenatore ed è tornato quello dello scorso anno. Nell'ultima partita hanno fatto un'ottima gara contro il Lucerna che era tra le prime in classifica. Ci saranno delle difficoltà e dovremo essere bravi ad affrontarle nel modo giusto".

Come state? Ci sono alcuni problemi per alcuni giocatori, se ci può fare un punto. Relativamente a questo, il manto erboso sintentico la preoccupa?

"Chiaramente è una cosa nuova per noi e siamo venuti a fare l'allenamento qua, cosa che solitamente non facciamo, perché vogliamo abituarci con una sola seduta però è una cosa che può capitare. Per quanto riguarda gli indisponibili, Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Sono da valutare anche le condizioni dei calciatori che hanno giocato domenica e di Zielinski: ieri il polacco ha fatto un parziale e ha dato buone risposte. C'è ancora un allenamento a disposizione, poi cercherò di fare le scelte più giuste per questa partita".

Inzaghi in conferenza: "Non pensiamo alla Juve. Frattesi dal 1'"

Successivamente Inzaghi è intervenuto anche in conferenza stampa: "Non dobbiamo pensare alla Juventus (gara in programma domenica alle 18, in diretta su Sky e in streaming su NOW), vogliamo ragionare partita dopo partita. Affrontiamo lo Young Boys che l'anno scorso ha stravinto il campionato, ha avuto qualche problema iniziale ma dovremo fare attenzione. Asllani ha avuto un problema traumatico venerdì in allenamento, Calhanoglu si è infortunato domenica in partita, per cui le rotazioni a centrocampo sono limitate. Zielinski dal 1'? Ieri ha svolto una buona parte di allenamento, dovrò valutare. Sto valutando se far giocare sia Bastoni che Dimarco dall'inizio, domenica contro la Roma hanno giocato la terza partita consecutiva. Sono soddisfatto di come ha giocato Barella davanti la difesa, ci sta dando una grande mano. Domani uno tra lui e Zielinski giocherà lì. 'Bare', Mkhitaryan e Frattesi hanno speso tanto: sicuramente quest'ultimo giocherà dall'inizio, degli altri 3 ne sceglierò 2. Sommer? Senza nazionale rimane più tempo ad allenarsi con noi. L'ho voluto fortemente: si può parlare con lui e ti aiuta sempre, è un grandissimo portiere e una grandissima persona".

Bisseck su Sky: "Il sintetico una novità, giocheremo come sempre"

Anche Bisseck è intervenuto su Sky Sport alla vigilia del match contro lo Young Boys: "Il campo sintetico sarà un qualcosa di nuovo ma siamo troppo forti e giocheremo come sempre. Siamo ben preparati, speriamo di poter vincere. Siamo una grande squadra, è normale che qualche calciatore non giochi tutte le partite ma quando arriva il tuo momento devi farti trovare pronto".