Tra Milano e Berna ci sono solo circa 200 chilometri, ma Young Boys e Inter in realtà non si sono mai incontrate prima in un incontro ufficiale. C'è stata una sola amichevole tra le due squadre. Quella partita del luglio 1997 – sempre al Wankdorf, ma nel vecchio stadio – finì con una vittoria per 1–0 per gli ospiti, con il gol di Maurizio Ganz. In quel periodo l'Inter aveva tra le sue fila giocatori del calibro di Youri Djorkaeff, Ronaldo, Javier Zanetti e Iván Zamorano