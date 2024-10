Barella: "Meritata", De Vrij: "Male nei primi 45'"

Si parla di vittoria sofferta ma meritata tra i giocatori dell'Inter dopo l'1-0 di Berna con lo Young Boys. Barella: "Iniziazione di fiducia". Sommer: "E' stata dura anche per il campo". Thuram: "Felice per il gol ma soprattutto che l'Inter abbia vinto". De Vrij: "Ci abbiamo creduto ma non possiamo essere soddisfatti del primo tempo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Match winner dell'incontro grazie alla rete segnata da neo entrato al 93' che ha regalato tre punti preziosissimi all'Inter nella trasferta di Berna contro lo Young Boys, ecco le sensazioni di Marcus Thuram: "Abbiamo giocato una gara difficile contro una squadra forte e siamo felici di questa vittoria fuori casa - dice nel post partita - I gol sono sempre importanti, quello che conta è che l'Inter abbia vinto. I nostri tifosi spingevano la vittoria e l'abbiamo ottenuta".

Barella: "Una bella iniezione di fiducia" Tra i migliori in campo anche Niccolò Barella, nel ruolo di vice Calhanoglu: "Partita aperta. Dovevamo fare meglio, non abbiamo sfruttato delle occasioni - spiega - Bellissima vittoria su un campo difficile e ce la prendiamo". Un'Inter che ha faticato, specie nel primo tempo: "Abbiamo gestito troppo all’inizio, in Champions non ci sono partite facili. E' sempre difficile rimettere la partita nella direzione giusta. Ci prendiamo questi 3 punti, in una competizione complicata".

Sommer: "Tante occasioni per entrambe ma abbiamo meritato" Gara particolare certamente per lo svizzero Yann Sommer: "Molto dura, soprattutto per il campo. Alla fine, sono partite che devi vincere e l’Inter lo ha fatto. Ci godiamo i 3 punti, per il proseguo della Champions - dice - Loro hanno avuto tante occasioni, ma anche noi e abbiamo sbagliato un rigore. La vittoria è meritata". Un pensiero per il rigore fallito da Arnautovic: "Questo è il calcio. I rigori si sbagliano solo quando si tirano e poi siamo stati fortunati sul gol. Bisogna solo essere concentrati sul prossimo impegno".