Dove vedere Bologna-Monaco

I numeri di Bologna e Monaco

Gli unici incontri tra il Bologna e squadre francesi in competizioni europee risalgono alla Coppa UEFA 1998/99 in cui affrontò il Lione (1V, 1N) e il Marsiglia (2N), con quest’ultima che eliminò gli emiliani in semifinale grazie alla regola dei gol in trasferta. Il Monaco ha vinto solo tre dei suoi 15 incontri contro squadre italiane in competizioni europee (3N, 9P). Questo sarà il primo incontro per i monegaschi contro formazioni del Bel Paese dalla semifinale di Champions League 2016/17 contro la Juventus, in cui perse entrambe le gare. Solo tre squadre hanno segnato più gol del Monaco nella Champions League in corso (nove). Inoltre, la squadra monegasca non ha mai fatto meglio dopo i primi tre incontri stagionali nella competizione (nove reti anche nel 1997/98). Il Bologna è rimasto imbattuto nelle precedenti 28 gare casalinghe nelle principali competizioni europee (16V,12N) e solo l'IpswichTown ha giocato più incontri interni senza perdere in Europa nella storia (30). Il Bologna è la squadra che ha tentato più conclusioni senza segnare in questa edizione di Champions League (41) e, inoltre, ha registrato tre incontri di fila senza gol all’attivo per la prima volta nelle principali competizioni europee. Il Monaco ha effettuato 27 tiri contro la Stella Rossa nella terza giornata di questa edizione di Champions League eguagliando il proprio record di conclusioni in un singolo match della competizione stabilito contro il Lokomotiv Mosca nel marzo 2004 (27, appunto), stagione in cui raggiunse la finale. Il Bologna non è riuscito segnare in nessuna delle prime tre gare di Champions League in questa stagione. Solo due squadre italiane non hanno trovato la via della rete in quattro incontri di fila nella competizione – la Roma tra il 2015 e il 2017 (quattro) e il Milan (quattro) nel 2023.