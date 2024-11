Dove vedere Lille-Juventus

Oggi alle 21 la Juve gioca in trasferta contro il Lille, partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Fabio Capello (in collegamento da Madrid). Mario Giunta per le news.

I numeri di Lille e Juve

Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Lille e Juventus in tutte le competizioni. Il Lille ha vinto soltanto una delle quattro partite (1N, 2P) disputate contro squadre italiane in Champions League, ovvero quella per 2-0 contro il Milan nel dicembre 2006. La Juventus ha perso tre delle ultime quattro sfide (1V) di Champions League giocate contro avversarie francesi, incluse entrambe quelle contro il Paris SG nella stagione 2022/23. Con soltanto tre partite (2V, 1P) giocate in Champions League in questa stagione, il Lille è già a una sola vittoria dall’eguagliare la sua migliore prestazione in una singola edizione della competizione: tre successi nel 2021/22. Dopo avere vinto le prime due gare di Champions League con Thiago Motta come allenatore (contro PSV e Lipsia), la Juventus è stata battuta in casa dallo Stoccarda nell’ultimo turno. Il Lille ha vinto per 1-0 contro i campioni in carica del Real Madrid nella precedente partita casalinga di Champions League e potrebbe infilare due successi interni consecutivi per la prima volta nella competizione.