Per la trasferta di Champions League contro lo Stoccarda Gasperini pensa al 3-4-3 con tre dubbi. In difesa Kossounou favorito su Kolasinac. A centrocampo sugli esterni Ruggeri davanti a Bellanova, in avanti De Ketelaere in vantaggio su Pasalic. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW mercoledì 6 novembre alle 21

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT