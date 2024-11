Juve, gli errori nel pareggio con il Lille

La partita giocata dalla Juventus contro il Lille lascia un po' l'amaro in bocca, con Thiago Motta soddisfatto a metà. Troppi errori e troppe occasioni sprecate, contro una squadra forte delle due vittorie precedenti con Real e Atletico Madrid. Il pareggio consente alla Juve di avvicinarsi ai playoff, ma adesso l'attenzione è al derby della Mole in diretta sabato alle 20.45 Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Soddisfatto a metà Thiago Motta. Per la prestazione ma non per il risultato. In generale l’1-1 di Lille può essere considerato buono perché i francesi arrivavano dalle due vittorie di fila contro le squadre di Madrid e perché la Juventus si era trovata sotto di un gol grazie a una gran giocata di Zeghrova, il migliore in campo, che ha pescato un David freddo davanti a Di Gregorio. Di certo non incolpevole la Juventus, prima con Conceiçao che ha insistito troppo in un dribbling complicato, e poi il resto della squadra, piazzata male, che ha concesso spazi che con una ri-aggressione più convinta avrebbe potuto chiudere. La Juventus ha creato e sprecato: soprattutto nel primo tempo ha creato diverse situazioni che, se gestite con i tempi giusti, avrebbero portato a risultati diversi. La precisione nelle giocate avrebbe evitato i fuorigioco in cui sono stati pescati prima Vlahovic e poi Yildiz, in occasione dei due gol annullati a Koopmeiners. Decisamente meglio da questo punto di vista il secondo tempo. La Juventus ha rischiato poco o nulla, trovando con più continuità e nei modi giusti gli esterni. E proprio da una giocata di Conceiçao è nato il rigore che ha portato al pareggio di Vlahovic, al nono gol in stagione, il terzo in Champions, il cinquantesimo con la maglia della Juventus.