La squadra di Gasperini non smette di incantare, anche in Champions, dove ha ottenuto la sua settima vittoria in trasferta, diventando il club con la maggior percentuale di successi esterni nella storia del torneo tra chi ha giocato almeno 10 partite. Dal 2019, anno del suo esordio nella competizione, i numeri lontano da Bergamo dell'Atalanta sono da top 10, meglio del Real Madrid e delle altre italiane: ecco la classifica completa

