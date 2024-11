Tatticamente che partita sarà con l'Empoli? E sarà complicata perché è vietato sbagliare?

"Anche a Madrid eravamo sotto pressione. Posso dire di essere esperto in materia di pressione. Non è una novità per me la partita di sabato, io come i miei giocatori. Tutti sappiamo che dovremo vincere contro Empoli, Sassuolo e Atalanta. Per me non cambia rispetto alle altre partite. La pressione è diversa in base alla classifica? Io non sono stato in vetta, ora è più difficile per chi sta indietro. Qua si lavora tanto, ma io dormo sempre molto bene. Sorpresa in campo? Magari ci sarà qualcosa di diverso"