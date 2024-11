Il Real perde Vinicius: salta Liverpool e Atalanta

Niente Liverpool e quasi sicuramente niente Atalanta: dopo i già tanti infortunati di questo inizio stagione, Ancelotti e il Real Madrid perdono anche Vinicius Jr. Il brasiliano ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, come riportato dal sito dei Blancos e sarà costretto a saltare i prossimi impegni. Vinicius ha giocato ieri (domenica) per l’intera partita in casa del Leganes. Ma rientrando negli spogliatoi si è accorto che qualcosa non andava. Si teme debba fermarsi un mese: niente trasferta di Champions a Liverpool, per la sfida di mercoledì contro i Reds. E niente viaggio a Bergamo, con buona probabilità, il 10 dicembre per il match contro l’Atalanta di Gasperini. A rischio anche la finale dell’Intercontinentale, in programma il 18 di dicembre a Doha. Il Real cercherà di recuperarlo in tempo per farlo giocare in Qatar.