Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 26 novembre, si scende in campo per la quinta giornata della “League Phase” di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin, insieme al top team di ospiti tra cui Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta, Giuseppe Bergomi. Per le italiane in campo Milan, Inter e Atalanta. Le partite e dove vederle

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Alle 18.45 è la volta di Slovan Bratislava-Milan, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio. Mentre alle 21.00 saranno ben due le italiane in campo: a San Siro va in scena Inter-Lipsia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Giuseppe Bergomi, bordocampo Andrea Barzaghi, Matteo Paventi e Niccolò Omini. Appuntamento svizzero per l’Atalanta, impegnata contro lo Young Boys, Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Blerim Dzemaili, bordocampo Massimiliano Nebuloni.