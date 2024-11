Inter-Lipsia, la partita in un click

L'Inter piega di misura il Lipsia grazie a un autogol di Lukeba nel primo tempo sugli sviluppi di un piazzato di Dimarco e centra la quarta vittoria consecutiva in Champions: i nerazzurri si portano momentaneamente in testa alla classifica del girone unico a quota 13 punti, in attesa dei risultati delle partite di mercoledì 27 novembre

Zielinski è di gran lunga il migliore dell'Inter (voto 8 per il polacco). Bene anche Sommer e Dumfries (7), mentre delude Taremi , ancora a secco e questa volta anche meno bravo a cucire il gioco rispetto alle precedenti serate di Champions. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita.

Si ferma Pavard: risentimento alla coscia sinistra

Unica nota stonata della serata nerazzurra l'infortunio di Benjamin Pavard, costretto al cambio nel primo tempo per un fastidio muscolare: per il francese risentimento ai flessori della coscia sinistra ed esami in programma nelle prossime ore per valutarne l'entità.