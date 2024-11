Dove vedere Inter-Lipsia

Quinta giornata di Champions League: alle 21 l'Inter ospita a San Siro il Lipsia, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle 21 l'Inter ospita in casa il Lipsia, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, a bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Nicolò Omini. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin con Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Fabio Capello e Giuseppe Bergomi in collegamento da San Siro. Mario Giunta per le news.

I numeri di Inter e Lipsia

Nonostante l'Inter abbia affrontato ben 13 squadre tedesche diverse nelle competizioni europee, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il Lipsia.

L'Inter ha vinto solo tre delle ultime 11 partite contro squadre tedesche in questa competizione (1N, 7P), perdendo e non riuscendo a segnare in ciascuna delle ultime due, entrambe contro il Bayern Monaco nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 (0-2 sia in casa che fuori). Questa sarà la prima trasferta del Lipsia contro una squadra italiana in Champions. Tuttavia, la squadra tedesca ha vinto le due trasferte contro formazioni italiane in competizioni europee, battendo il Napoli 3-1 nel febbraio 2018 e l'Atalanta 2-0 nell'aprile 2022, entrambe in Europa League. L'Inter è imbattuta nelle ultime 11 partite casalinghe di Champions League (9V, 2N), riuscendo anche a mantenere la porta inviolata in nove occasioni in questa serie. Per i nerazzurri questa è la seconda striscia di imbattibilità casalinga più lunga in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo quella di 28 partite consecutive tra il 1963 e il 2002. Il Lipsia ha perso tutte e quattro le partite di questa Champions League: perdendo anche questa sfida, la squadra tedesca eguaglierebbe la sua serie di sconfitte più lunga di sempre nella competizione (cinque tra febbraio e ottobre 2021 – due con Julian Nagelsmann in panchina e tre sotto la guida di Jesse Marsch).

L'Inter non ha ancora subito gol in questa Champions League. Mantenendo la porta inviolata in questa partita, i nerazzurri diventerebbero la prima squadra a non subire gol nelle prime cinque sfide di una singola stagione della competizione dal Manchester United nel 2010-11 (anche l'Atalanta potrebbe raggiungere lo stesso traguardo in questa giornata).