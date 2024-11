Dove vedere Young Boys-Atalanta

Oggi alle 21 l'Atalanta affronta lo Young Boys, partita da seguire in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento Blerim Dzemaili, a bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin con Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Fabio Capello e Giuseppe Bergomi in collegamento da San Siro. Mario Giunta per le news.

I numeri di Young Boys e Atalanta

Young Boys e Atalanta si sono affrontate in due precedenti occasioni in Europa, con la squadra italiana che è rimasta imbattuta nella fase a gironi della Champions League 2021-22 (1-0 in casa e 3-3 fuori). Lo Young Boys ha vinto solo una delle ultime otto partite giocate contro squadre italiane in competizioni europee (1N, 6P), in casa contro la Juventus nel dicembre 2018 (2-1). Da allora la formazione svizzera non ha vinto in nessuna delle cinque sfide contro avversarie provenienti dall’Italia, subendo quattro sconfitte (1N). Lo Young Boys ha perso le ultime cinque partite in Champions League, comprese le ultime quattro giocate nel 2024-25. Perdendo questa sfida, le cinque sconfitte stagionali sarebbero già il loro massimo in una singola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League. L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle quattro partite di questa Champions (2V, 2N) e nel 2024/25 nel torneo ha già mantenuto la porta inviolata più volte che in qualsiasi altra stagione precedente (quattro). Dall'inizio della scorsa, i nerazzurri hanno anche eliminato il maggior numero di squadre rispetto a qualsiasi altra nelle principali competizioni europee (10 – qualificazioni escluse). Lo Young Boys è la squadra che ha fatto registrare la seconda percentuale realizzativa più bassa in questa Champions League (2,1%), dietro al Bologna che è l'unica squadra che non ha ancora segnato in questo torneo (0%). La formazione svizzera ha trovato la rete con solo uno dei 47 tiri realizzati nel torneo in corso (con Kastriot Imeri vs Shakhtar Donetsk alla quarta giornata di questa competizione). L'Atalanta è una delle uniche due squadre, insieme all'Inter, a non aver ancora subito gol in questa Champions League (quattro clean sheet).