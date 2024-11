Entrato in campo con i due Premi Yashin vinti di fila come migliore portiere, il ‘Dibu’ ha mostrato sul campo di meritare i trofei. Nel secondo tempo, infatti, su un colpo di testa ravvicinato di Conceiçao, al 65’, Emiliano Martinez si è superato con una parata incredibile, smanacciando via il pallone colpito dal portoghese, quasi interamente entrato in porta. La goal line technology ha evidenziato che la palla non ha superato la linea davvero per un centimetro

