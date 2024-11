Dove vedere Bologna-Lille

Quinta giornata di Champions League: alle 21 il Bologna ospita il Lille, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show, in studio Federica Masolin, Alessandro Del Piero e gli altri ospiti

Inoltre, appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero , Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

Oggi alle 21 il Bologna ospita in casa il Lille, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea

I numeri di Bologna e Lille

Il Bologna ha battuto il Lione 3-0 nel primo incontro europeo contro una squadra francese in Coppa UEFA nel marzo 1999, ma da allora non ha vinto nessuna delle successive quattro sfide contro formazioni provenienti dalla Francia (2N, 2P), inclusa la più recente sconfitta 1-0 contro il Monaco nella quarta giornata di questo torneo. Il Lille ha vinto una delle cinque partite di Champions League contro squadre italiane (2N, 2P), 2-0 in casa del Milan nel dicembre 2006 con Claude Puel.

Nella sua prima stagione inChampions League, il Bologna è l'unica squadra senza gol nel torneo in corso: i rossoblù non sono riusciti a trovare la via della rete con nessuno dei 48 tiri realizzati, il doppio di quelli tentati dagli avversari di giornata del Lille (24 ma cinque marcature). L'unica formazione a non segnare nelle prime cinque sfide nella storia della UCL è stata il Galatasaray nella stagione 1993-94. Al di fuori della fase a eliminazione diretta, il Lille ha perso solo una delle ultime otto partite di Champions League (5V, 2N), 2-0 contro lo Sporting CP nella prima giornata del torneo in corso. Il Bologna ha perso le ultime tre partite di Champions League. L’unica formazione italiana a non ottenere nessun successo in quattro sfide consecutive nella competizione è stata il Milan tra il 2014 e il 2021 (cinque in quel caso) ma nessuna squadra italiana ne ha mai perse più di tre di fila in un singolo torneo. Il Lille ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di Champions League (2P), tante quante nelle prime 20 partite giocate fuori casa nella competizione (3V, 4N, 13P). La curiosità: nelle prime quattro giornate di questa Champions League, il Lille è stata la squadra che ha apportato più modifiche all'undici titolare (16). Alexsandro Ribeiro e Benjamin André sono gli unici due giocatori ad aver giocato da titolare tutte e quattro le partite della formazione francese nel torneo in corso.