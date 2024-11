Fabio Capello elogia l'Inter: “E ' una squadra che sa cosa fare e come farlo. E’ merito di Inzaghi che ha dato un gioco. Ma la cosa bella è la personalità, quando giochi contro l’Inter capisci che è una squadra che può farti male in qualsiasi momento, per la qualità ma soprattutto per la determinazione. Cinque partite senza subire gol: si vede che c’è lo spirito di sacrificio: la do per favorita per il campionato, ma la vedo molto bene anche per la Champions”

INTER-LIPSIA 1-0, HIGHLIGHTS E PAGELLE