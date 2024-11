Il Manchester City non riesce a svoltare: dopo lo 0-4 in Premier col Tottenham e le cinque sconfitte di fila, gli inglesi si fanno rimontare in Champions dal Feyenoord (da 3-0 a 3-3). "Sono in crisi profonda, hanno perso sicurezza e identità", dice Zvonimir Boban negli studi Sky. Poi su Guardiola: "L'impressione è che ormai gli avversari li abbiano letti, Pep deve cambiare qualcosa. Ci vuole una sterzata". Nel VIDEO sopra il commento integrale, sotto gli highlights della gara dell'Etihad