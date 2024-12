Alonso: "L'Inter è uno squadrone, saremo creativi"

Dalla BayArena, le parole dell’allenatore spagnolo del Bayer, avversario dell’Inter in Champions domani alle 21 su Sky Sport Uno: “Giocheremo contro uno squadrone, sarà una gara spettacolare. L’Inter ha qualità, dovremo avere intensità e maturità, essere efficienti e creativi. Schick? Sta meglio, speriamo di contare su di lui”. Poi un giudizio sull’Atalanta prima in Serie A, che ha sconfitto il Bayer nella finale dell’ultima Europa League: “Può vincere lo scudetto, è in crescendo”

Xabi: “Atalanta può vincere lo scudetto”

Oltre alla Champions, Xabi Alonso dimostra di seguire anche la Serie A, e in particolare il momento dell’Atalanta, che lo scorso 22 maggio gli ha dato un grosso dispiacere sconfiggendo il suo Bayer nella finale di Europa League di Dublino: “L’Atalanta può vincere lo scudetto -le parole dello spagnolo- dopo la vittoria in coppa dello scorso anno è in crescendo, ha idee chiare sul gioco e sul suo progetto. Possono vincere il campionato l’Inter, il Napoli, l’Atalanta, anche la Lazio, il Milan anche se è un po’ indietro. La Serie A è un campionato molto attrattivo, la seguiamo ma ora tocca affrontare all’Inter che per ora è la squadra campione in carica”.