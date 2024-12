L'allenatore del Bologna a Sky prima della partita: "È un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino europeo, un'altra partita bellissima. Possiamo ancora imparare. Compleanno? Oggi ho portato le paste e abbiamo fatto un brindisi tutti insieme, poi ho chiesto ai ragazzi un regalo importante. Dallinga si sbloccherà". Benfica-Bologna è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Vietato sbagliare a Lisbona, lo impone la classifica in Champions League. Solo un punto all'esordio contro lo Shakhtar Donetsk e quattro sconfitte di fila per il Bologna, che prova ancora a inseguire l'accesso ai playoff. Sarà però obbligatorio vincere al Da Luz contro il Benfica (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), squadra che viceversa ha raccolto finora 9 punti. Ne ha parlato Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport.

Servirà essere tutti insieme, tutti uniti, in questo bellissimo stadio…

"E' un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino europeo. Un'altra partita bellissima, in un'atmosfera caldissima e contro una squadra di alto livello. Ancora una volta dovremo prepararci bene e fare del nostro meglio. Ci sono ancora tre partite che possono dire tanto per il nostro percorso. E poi c'è il cercare di fare risultato, e noi ci proveremo, come sempre".

Ci siete sempre andati vicino al risultato, certo resta un cammino importante e di esperienza… E, a proposito, buon compleanno

"Oggi ho portato le paste e abbiamo fatto un brindisi tutti insieme, poi ho chiesto ai ragazzi un regalo importante. So che loro danno l'anima, l'impegno c'è sempre così come la qualità. C'è anche da dire che abbiamo sfidato squadre di grande valore, forse in casa avremmo potuto fare meglio, abbiamo dato grandi prove ed è mancato davvero poco, cioè quel dettaglio che qui in Champions fa la differenza. Cercheremo di dare battaglia, loro in casa si esprimono in maniera diversa".

Il Benfica sta bene, spingono molto, ci sarà forse anche l'ex Fiorentina Cabral…

"Loro stanno bene e arrivano da grandi risultati. Giocano, fanno gol, hanno giocatori esperti come Otamendi dietro. E davanti gente forte che sa far gol e indirizzare le partite. Saluteremo volentieri Cabral, abbiamo vissuto due anni intensi e bellissimi".

Lykogiannis e Miranda sono out, come gestirà la fascia sinistra? Si sposta Lucumì?

"Non ci voleva questa doppia assenza a sinistra, dovremo adattare qualcuno. Ci prenderemo del tempo e qualcuno si dovrà sacrificare. Quando non sei nel tuo ruolo devi arrivare concentrato e attento, fin da subito. Sono sicuro che, chiunque andrà lì, darà il massimo".

Davanti Dallinga o Castro?

"Avere i ragazzi al 100% è fondamentale, tenere d'occhio il dispendio di energie è sempre importante. Ci penseremo. Sicuramente dobbiamo dare tutte la chance possibili a Dallinga per fare questo gol e sbloccarsi. Ci è andato vicino spesso, le situazioni le crea, la volontà sotto porta c'è. Deve diventare più concreto ed efficace, e presto lo farà".