Ancora a caccia del primo successo in Champions League, il Bologna è senza l'infortunato Orsolini. Italiano sceglie Iling-Junior al suo posto, completano la trequarti Urbanski e Fabbian. In attacco gioca Dallinga, a centrocampo spazio a Moro e Ferguson, parte fuori Freuler. In difesa c'è Casale dal 1'. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD