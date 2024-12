Gabbia: "La fascia di capitano è un sogno per me"

Il difensore rossonero ha parlato in vista della sfida a San Siro: "Sarà molto importante, potrebbe rendere interessante la nostra classifica. Nella nostra testa vogliamo entrare tra le prime otto". Sulla fase difensiva: "Stiamo migliorando e c'è l'unione da parte di tutti". E sulla sua evoluzione in rossonero: "L'esperienza all'estero mi ha aiutato molto, sogno di diventare capitano". Milan-Stella Rossa è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Un'altra serata in Champions per inseguire gli ottavi di finale. Ecco l'obiettivo del Milan, reduce da tre vittorie di fila contro Bruges, Real Madrid e Slovan Liberec. Un filotto che ha rilanciato i rossoneri dopo le sconfitte iniziali contro Liverpool e Bayer Leverkusen, serie che può proseguire a San Siro contro la Stella Rossa (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Ne ha parlato Matteo Gabbia ai microfoni di Sky Sport.



Sarà una partita di straordinaria importanza: che difficoltà ci saranno?

"Sarà molto importante, ci potrebbe dare la possibilità di portare la nostra classifica in una zona interessante con la possibilità di entrare nelle prime otto. Abbiamo questo obiettivo nella nostra testa, vogliamo raggiungere questa soddisfazione per noi e per i nostri tifosi. Può portarci agli ottavi di finale, un obiettivo per noi molto importante".



Ora sembrate più attenti in fase difensiva…

"L’unione di tutti che c’è in questo momento, anche da parte degli attaccanti in fase di non possesso, ci sta dando una grossa mano per subire meno azioni offensive. Dobbiamo continuare a seguire questa linea e le indicazioni dell’allenatore per migliorare le situazioni che si vanno a creare in campo. Siamo fiduciosi di migliorare la fase di non possesso che ci ha creato qualche difficoltà in stagione".



Come è stato rivedere Thiago Silva a Milanello?

"È venuto a vedere l’allenamento e noi ci stavamo preparando. Sicuramente è un grande piacere conoscerlo e vederlo. È stato emozionante per ciò che ha rappresentato per me quando ero piccolo. Tutti erano felici di vederlo: significa che come uomo ha lasciato una bella immagine di sé".



Ti hanno inorgoglito le belle parole di Costacurta su di te?

"Ci tengo a ringraziare Billy, sono parole che mi fanno felice e mi responsabilizzano. Mi fanno sognare, ma anche i miei compagni. Diventare il capitano del Milan, semmai potrà realizzarsi un giorno, rappresenta un sogno per me".



Sei diventato un leader del Milan…

"Sono molto felice, è un anno che sono tornato e sono contento. L’esperienza all’estero mi ha aiutato molto e mi ha ricordato quanto è bello essere qui. Ho dato ancora di più per meritarmi un posto in questa squadra. Il percorso non si ferma mai, serve sempre migliorare e crescere. Ma ora pensiamo alla partita di domani".