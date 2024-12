Khephren e Marcus Thuram si sono raccontati in un’intervista doppia ai microfoni della Uefa. Figli di Lilian, campione del Mondo con la Francia nel ’98, per l’occasione si sono ritrovati alla Mole Antonelliana di Torino, città dove hanno vissuto quando il padre giocava per la Juve. Oggi, come sappiamo, giocano per due squadre rivali - Juventus e Inter - ma questo non ha minimamente intaccato il loro splendido rapporto.