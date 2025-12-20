Offerte Sky
Scampare tre volte alla morte grazie al calcio: la storia di Julian Calero

Simone Dagani

©Getty

L'allenatore spagnolo è una delle persone che più in assoluto possono dire che il calcio 'ha cambiato loro la vita'. E non è un modo di dire. Tra un'infanzia in un ambiente molto difficile, attacchi terroristici e disastri naturali, l'ex tecnico del Levante (da poco esonerato) è la prova vivente di come il destino 'giri' con traiettorie imprevedibili, proprio come un pallone

