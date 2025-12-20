Cosa non abbiamo capito della Coppa d’Africa

L’atteggiamento europeo verso il torneo che comincia domenica 21 dicembre è ancora di fastidio e di disturbo, di riluttanza nel riconoscere pari dignità a un continente dove il 60% del suo miliardo e mezzo di abitanti ha meno di 25 anni. In questo passaggio d’epoca, l’Europa potrebbe almeno cominciare ad ascoltare. Non per generosità, ma per riconoscere ciò che le è mancato di vedere finora
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider