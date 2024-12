Brutte notizie per il Milan: nel corso della prima mezz’ora della gara di Champions contro la Stella Rossa, a San Siro, Fonseca ha perso nel giro di pochi minuti prima Loftus-Cheek e poi Morata, entrambi sostituiti. I guai dei rossoneri iniziano al 24’: Musah ripiega in difesa e dopo un movimento, dalla propria area, alza un braccio per richiamare l’attenzione della panchina e segnalare un problema alla gamba. Praticamente nello stesso istante, Loftus-Cheek si lascia cadere a terra, con le mani sul volto. Alla fine Musah riesce a recuperare e resta in campo, mentre Loftus-Cheek non ce la fa a rientrare: al minuto 27 Fonseca è costretto a giocarsi il primo cambio, togliendo l’inglese (risentimento all'adduttore destro per lui) e inserendo Chukwueze. Nemmeno il tempo di riporre la lavagnetta luminosa del cambio e anche Morata si fa male, al 29’. Problema muscolare anche per lui, che accusa un risentimento al flessore sinistro. Fonseca così deve cambiare il proprio centravanti (dentro Abraham al 30’) “sprecando” un secondo slot per le sostituzioni immediatamente dopo.