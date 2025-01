L'allenatore del Bologna commenta il primo successo della sua squadra in Champions: "Anche se siamo eliminati per me è un sogno che si avvera, sono felice per i ragazzi, per come l'hanno preparate e per come lavorano, adesso dobbiamo continuare a crescere". Sugli obiettivi: "Vogliamo tornare in Europa, qualsiasi tipo di manifestazione va bene ma proveremo a fare il massimo e a migliorare" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Nonostante l'eliminazione dalla Champions, ma con una vittoria storica ai danni del Borussia Dortmund, c'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano a fine gara: "Se penso di aver vinto la prima partita in Champions e mi ricordo da ragazzino mister Capello o Costacurta che facevano questa competizione, io sono emozionato, siamo eliminati ma per me oggi è come se avessimo vinto un quarto o una semifinale - dice . Sono felice anche per i ragazzi che volevano questa vittoria a tutti i costi per come l'abbiamo preparata, c'è grande felicità, è comunque un sogno che si avvera". Una gara che sin dall'inizio non si era messa nel migliore dei modi dopo il rigore di Guirassy: "Il rigore all'inizio avrebbe potuto compromettere tutto perché loro erano velocissimi e potevano ripartire, Holm è stato bravo poi a non commettere errori e noi non abbiamo permesso loro di ripartire e nel secondo tempo abbiamo attaccato la loro linea alta e siamo arrivati con sostanza a fargli male, bravo Odgaard, bravo Dallinga, ma bravi tutti".

"Obiettivo è tornare in Europa, qualsiasi competizione sia" Un Bologna capace di sfruttare le problematiche del Borussia Dortmund per fare propria la gara: "Avevamo visto che loro spesso tengono la linea stretta e alta e una palla alle loro spalle poteva dargli fastidio, con Odgaard, che è molto più attaccante di Ferguson, abbiamo provato a metterli in difficoltà, certo subire quel gol all'inizio poteva compromettere tutto, sulle loro difficoltà ci abbiamo vinto la gara e mi piace l'applicazione dei ragazzi perché questa gara l'abbiamo preparata in un allenamento e un video". Adesso il Bologna dovrà proseguire la sua crescita in campionato: "Dove si può arrivare in campionato? L'obiettivo è entrare in Europa, non c'è pressione sul tipo di Europa ma vogliamo starci, abbiamo fatto passi avanti e se si continua così vedremo ciò che accadrà, lo sforzo è stato importante, stiamo crescendo tutti, abbiamo entusiasmo e ce la giocheremo, andremo ad Empoli a preparare un'altra battaglia e cercheremo di stare davanti a quelle a cui siamo ora davanti".

"Cresceremo e limeremo tutti i nostri difetti" Un Bologna che dovrà inevitabilmente eliminare qualche difettuccio mostrato in Serie A in questa stagione: "Qualche difetto in campionato ci ha tolto punti, abbiamo abbassato qualche volta la guardia, poca malizia nei minuti finali, si cresce attraverso gli errori, abbiamo una squadra con un'età media molto bassa e cresceremo certamente e proveremo a limare tutto ciò che serve perché questi ragazzi hanno applicazione e cultura del lavoro. Potremo davvero dire la nostra. C'è un po' di gente che dovrà ringraziare la nostra prestazione."

Iling Junior: "Il mister mi dice sempre di stare sul pezzo e ho fatto gol" Ha segnato il gol del 2-1 che ha regalato al Bologna la prima vittoria in Champions League, c'è grande soddisfazione anche nelle parole di Samuel Iling Junior: "C’è tanta emozione per essere entrato, sapevo che in queste partite devi sempre essere sempre presente, entrare e sfruttare l’occasione. Il mister mi dice sempre di stare sul pezzo e infatti Dallinga ha tirato e ha sbagliato, ma ero lì per metterla dentro, è stato un onore, bisogna continuare partita dopo partita con fiducia e credere nelle nostre possibilità".