Dove vedere Bologna-Borussia Dortmund

I numeri di Bologna e Borussia Dortmund

Il Bologna e il Borussia Dortmund non si sono mai affrontati in precedenza in una competizione europea, mentre gli unici precedenti della squadra italiana con una squadra tedesca risalgono alla Coppa delle Coppe 1970-71 contro il Vorwärts Berlin (0-0 in trasferta, 1-1 in casa nel primo turno). Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime tre partite contro squadre italiane in Champions League (1V, 2N); si tratta della serie più lunga contro questo tipo di avversari in Coppa dei Campioni/Champions League. L'ultimo precedente contro un'avversaria italiana è stata la vittoria per 3-1 contro il Milan a San Siro nel novembre 2023. Il Borussia Dortmund ha perso solo tre delle ultime 16 partite nella fase a gironi della Champions League (8V, 5N), anche se una di queste è arrivata nell'ultima uscita (2-3 contro il Barcellona). Non perdono almeno due partite consecutive nella fase a gironi della competizione dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (tre). Il Bologna ha già ottenuto due pareggi per 0-0 in Champions League in questa stagione, di cui uno contro il Benfica nell’ultimo turno. L'ultima edizione in cui una squadra ha ottenuto più pareggi con questo risultato è stata quella del 2015-16, con l'Atlético de Madrid e il PSV che hanno giocato tre partite senza reti. Il Borussia Dortmund ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Champions League (1P), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 11 (3V, 2N, 6P). In ognuna di queste tre vittorie ha anche mantenuto la porta inviolata, come nelle precedenti 22 partite in trasferta. Il Bologna non è mai stato in vantaggio in nessun momento della Champions League 2024-25, in 584 minuti di gioco. Inoltre, è l'unica squadra a non essere mai stata avanti nel punteggio in questo periodo. Il Bologna è l'unica squadra a non aver segnato un gol su azione in questa Champions, nonostante abbia effettuato 46 tiri. Infatti, il loro unico gol nel 2024-25 finora è arrivato dagli sviluppi di un calcio di punizione contro il Lille, segnato da Jhon Lucumí.