Nei giorni scorsi le voci, oggi le parole del diretto interessato: “Non deciderà mai di lasciare il Real Madrid”. Firmato Carlo Ancelotti, che nella conferenza stampa di vigilia del match di domani sera in Champions contro il Salisburgo, ha fatto chiarezza sul suo futuro, dopo le voci dei giorni scorsi di Onda Cero (che lo dava a fine corsa con i Blancos alla fine di questa stagione). “No, no -ha chiarito ridendo l’allenatore italiano- Voglio essere molto chiaro su questo: io non deciderò mai la data di partenza da questo club, mai in vita mia. Un giorno succederà, certo, arriverà il momento, ma non so quando sarà: non lo decido, potrebbe essere domani (ride, ndr), tra qualche partita, tra un anno, fra cinque anni...”. Poi una battuta che coinvolge anche il presidente Real Florentino Perez: “Lui resterà qui altri quattro anni e il mio obiettivo è raggiungere i quattro anni di Florentino (ride, ndr). E così ci salutiamo insieme”.