Dove vedere Sporting-Bologna

Oggi alle ore 21 il Bologna gioca in trasferta contro lo Sporting, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Nando Orsi; Diretta Gol con Dario Massara. Inoltre- dalle 20 e dalle 23 - appuntamento con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Zvonimir Boban, Paolo Condò e Alessandro Del Piero collegato da Torino. Mario Giunta per le news.

Il giro d'Europa in una notte su Sky ! Ultimi 90 minuti della fase campionato della Champions League: le squadre già aritmeticamente qualificate alla prossima fase sono 18 su 24 , con i risultati dell'ultima giornata fondamentali per stabilire la classifica finale che determinerà le partite dei playoff e il quadro delle qualificate agli ottavi di finale. Alle ore 21 appuntamento allora da non perdere con una Diretta Gol storica su Sky Sport 251 e NOW per seguire tutte le 17 partite in contemporanea, nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento , con la voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo che in tempo reale darà le ultime sulla posizione delle squadre e gli accoppiamenti dei play off. Inoltre, su Sky Sport 24 e NOW, Speciale Campo Aperto Champions League , uno studio sempre acceso in cui Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio e Luca Mastrorilli commenteranno live le partite. Infine, l’esperienza di visione dell’ultima giornata della League Phase potrà contare anche su Sky Sport Plus. Accedendo con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, sarà possibile seguire le dirette dei 17 campi di gioco, per non perdere neanche un istante della serata che permetterà di passare da un campo all’altro per un’ esperienza di visione personalizzata.

I numeri di Sporting e Bologna

Sporting Lisbona e Bologna si incontreranno in una competizione europea per la prima volta dal primo turno della Coppa UEFA 1998-99, quando gli italiani eliminarono i portoghesi con un complessivo 4-1 dopo aver vinto entrambe le gare (0-2 in trasferta, 2-1 in casa). Il Bologna è imbattuto nelle ultime tre partite contro squadre portoghesi nelle competizioni europee (2V, 1N), incluso il più recente pareggio 0-0 contro il Benfica alla sesta giornata di questa Champions League.

Solo una delle ultime 24 partite casalinghe dello Sporting Lisbona in Champions League è finita in parità (1-1 contro la Juventus nell'ottobre 2017), con la squadra portoghese che in questa serie ne ha vinta una in più (12) di quelle che ha perso (11).

Dopo la vittoria per 2-1 sul Borussia Dortmund nell’ultima giornata di questa Champions, il Bologna potrebbe vincere due partite consecutive in una competizione UEFA per la prima volta dal 1998-99 in Coppa UEFA (serie di cinque in quel caso). Il Bologna non ha mai vinto fuori casa in questa Champions League (1N, 2P). Lo Sporting Lisbona ha perso l'ultima partita della fase in corso in ciascuna delle ultime cinque partecipazioni alla Champions League, subendo almeno due gol in quattro di questi precedenti. L'ultima vittoria per i portoghesi in una sfida di questo tipo risale al 2008-2009 quando vinsero 1-0 in casa del Basilea. Il Bologna è la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli (23) in questa Champions, con 14 diversi giocatori ammoniti finora per la squadra italiana. Solo le partite dell’Inter (nove) hanno registrato meno gol complessivi di quelle del Bologna (11 frutto di tre reti segnate dai rossoblù e otto subite) in questa Champions League. Inoltre, quella rossoblù è la squadra che registra la percentuale realizzativa più bassa (3,6%) nel torneo in corso.