Come stanno le Eurorivali delle italiane

Tra la sfida di mercoledì scorso contro il Milan e quella di domenica contro il Breda, ci sono stati tre cambi di formazione: in difesa a sinistra Hartman (fuori dalla lista Uefa) ha fatto rifiatare Smal, mentre in avanti c'è stato un assetto più offensivo con Ivanusec al posto di Timber infortunato. In attacco la maglia da titolare è andata a Carranza che, all'andata contro i rossoneri, era subentrato a inizio secondo tempo per Ueda. Il giapponese, autore di cinque reti in stagione tra campionato e Champions, è out per un problema alla coscia e non è stato convocato per la gara di ritorno al "De Kuip". L'allenatore, oltre che di Timber, Gonzalez, Trauner, Zerrouki e Hwang, deve fare a meno per il prosieguo della stagione degli infortunati di lungo corso come Lotomba, Bijlow, Nadje e Nieuwkoop, ma ritrova Stengs.