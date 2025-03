Abbiamo detto di Nesta che non cambia. Stessa decisione in vista per Palladino che può contare su una coppia d'attacco davvero "on fire". Kean non segna dal 6 febbraio in campionato ma in nazionale si è rilanciato eccome. Dall'altra parte due assenze davvero pesanti per Gasperini che però ritrova dal primo minuto un elemento che, per stessa ammissione del mister nerazzurro, fa girare bene la Dea



CONSIGLIATO FIORENTINA

Kean



CONSIGLIATO ATALANTA

Pasalic



SCONSIGLIATO FIORENTINA

Dodò



SCONSIGLIATO ATALANTA