Introduzione

Dopo otto giornate di campionato la Cremonese ha deciso di sollevare dall'incarico Giovanni Stroppa. A prendere la guida dei grigiorossi, al momento settimi in classifica con 5 punti di ritardo dalla zona promozione diretta, sarà Eugenio Corini (per il qualche manca davvero solo l'ufficialità). Si tratta del terzo avvicendamento in panchina da inizio anno: a luglio Martusciello prese il posto del dimissionario Sottil sulla panchina della Salernitana, con quest'ultimo che dalla quarta di campionato ha sostituito Pirlo alla guida della Sampdoria

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT