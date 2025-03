Sostanzialmente a tre anche la lotta per il titolo nel campionato spagnolo che vede protagoniste le tre 'grandi' che si sono alternate al comando negli ultimi anni. In questa stagione al momento a primeggiare sono Barcellona e Real Madrid (anche le due ancora in gioco in Champions), con 60 punti a testa e un +4 sull'Atletico dopo il big match disputato prima della sosta, ma i blaugrana hanno una gara da recuperare (quella con l'Osasuna) in questa settimana e possono, dunque, potenzialmente andare in fuga. Con dieci turni al termine del torneo, decisivo potrebbe rivelarsi il Clasico in programma nella 35^ giornata (in Spagna gli scontri diretti sono il primo criterio in caso di arrivo a pari punti), mentre i Colchoneros hanno già finito di affrontare le loro rivali - 2 pareggi con i cugini, 1 vittoria e 1 ko col Barça - e potranno concentrarsi alla rimonta con una partita a settimana.



La classifica parziale: